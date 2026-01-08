Втім, після довгого використання ворс на килимі втоптується, і він стає гладким, а пухнастість зникає. На щастя, відновити його початковий вигляд ще цілком можливо, повідомляє 24 Канал з посилання на The Spruce.

Як повернути килиму пухнастість?

Незалежно від того, чи ваш килим має довгі волокна, чи щільно сплетені, з часом вони починають "сплющуватися". Волокна на килимі після покупки мають певну пружність та еластичність, і через це після того, як ви пройдете по ньому, вони повертаються на своє місце. Втім, з часом ця еластичність зникає.

Ще одна велика проблема – це якщо на частині килима протягом тривалого часу стояли важкі меблі. Вони можуть залишити чималі вм'ятини на килимі. І ось як їх позбутися.

Розпушіть волокна видуванням

Для цього методу вам знадобиться фен – додайте об'єму килима, розбризкавши на волокна звичайну воду. А тоді висушіть його феном, пальцями розділяючи та розпушуючи волокна.

Рухайте гарячим повітрям туди-назад, і повторіть процес за потреби.

Зволожте та нагрійте килим праскою

Праска краще підійде, якщо потрібно розпушити досить велику ділянку. У такому випадку потрібно змочити бавовняний рушник водою та відтиснути його, поки з нього не припинить крапати вода.

Після цього покладіть рушник на килим та прасуйте його протягом хвилини. Після цього зніміть рушник та розпушіть волокна пальцями.

Кубик льоду

Цей метод підійде для невеликих вм'ятин, що могли лишитися від ніжок меблів. У такому випадку потрібно покласти у заглиблення килима два кубики льоду та дати їм розтанути. Після цього розпушіть волокна пальцями та пропилососьте.

Втім, для того, аби відновити пухнастість усього килима, його потрібно дуже ретельно почистити, пише Homes&Gardens.

Для цього можна використати й комерційні засоби, і домашні. Зокрема, ідеально з чищенням впораються такі засоби, як оцет, сіль та сода.

