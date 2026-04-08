Миття вікон супроводжується різними прикметами, тому багато хто звертає на них увагу, поєднуючи з бажанням навести порядок перед святом, пише Oboz.ua.
Коли треба мити вікна перед Пасхою?
Вважається, що останній тиждень перед Великоднем – найбільш вдалий період для миття вікон. Найкраще братися до роботи вранці, оскільки ранкові години символізують початок і чистоту, тому кажуть, що таким чином можна привернути щастя в дім.
Ввечері чи вночі вікна мити не можна, бо разом з водою можна "змити" достаток і фінансовий успіх.
Серед найсприятливіших днів – Чистий четвер. Його пов’язують з очищенням, оновленням і турботою про добробут. Саме тому багато господинь намагалися планувати прибирання у в цей день.
Найкраще мити вікна у Чистий четвер / Фото Freepek
Сучасні господині використовують професійні засоби для чищення, проте для тих, хто любить натуральні інгредієнти, то варто звернути увагу на лимон, який здатен впоратися з брудними вікнами, пише Express.
Кислотність лимона розчиняє жир та розщеплює плями на склі. Потрібно розрізати лимон навпіл та обережно потерти ним скло, а залишки прибрати м’якою тканиною.
Які є прикмети пов’язані з миттям вікон?
З миттям вікон перед Великоднем пов’язано чимало прикмет. Брудні шибки вважаються поганим знаком, який може свідчити про фінансові труднощі. А от чисті та прозорі вже символізують добробут і порядок у домі.
Під час прибирання радять думати про хороше, оскільки вважається, що разом з водою зникає увесь негатив.
Вікна не можна мити після заходу сонця. Натомість сонячна погода вважається добрим знаком, обіцяючи спокійний та світлий період у житті.
Вже після завершення роботи вікна радять відчинити, щоб впустити свіже повітря, нову енергію та позитивні зміни.
Що ще зробити до Великодня?
У Чистий четвер слід вимити вікна, двері, світильники, духовку, холодильник, ванну кімнату та протерти пил на меблях.
