Впрочем, после долгого использования ворс на ковре утаптывается, и он становится гладким, а пушистость исчезает. К счастью, восстановить его первоначальный вид еще вполне возможно, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Spruce.

Как вернуть ковру пушистость?

Независимо от того, или ваш ковер имеет длинные волокна, или плотно сплетены, со временем они начинают "сплющиваться". Волокна на ковре после покупки имеют определенную упругость и эластичность, и поэтому после того, как вы пройдете по нему, они возвращаются на свое место. Впрочем, со временем эта эластичность исчезает.

Еще одна большая проблема – это если на части ковра в течение длительного времени стояла тяжелая мебель. Она может оставить немалые вмятины на ковре. И вот как от них избавиться.

Распушите волокна выдуванием

Для этого метода вам понадобится фен – добавьте объема ковру, разбрызгав на волокна обычную воду. А потом высушите его феном, пальцами разделяя и разрыхляя волокна.

Двигайте горячим воздухом туда-обратно, и повторите процесс при необходимости.

Увлажните и нагрейте ковер утюгом

Утюг лучше подойдет, если нужно разрыхлить достаточно большой участок. В таком случае нужно смочить хлопковое полотенце водой и отжать его, пока с него не прекратит капать вода.

После этого положите полотенце на ковер и гладьте его в течение минуты. После этого снимите полотенце и разрыхлите волокна пальцами.

Кубик льда

Этот метод подойдет для небольших вмятин, что могли остаться от ножек мебели. В таком случае нужно положить в углубление ковра два кубика льда и дать им растаять. После этого разрыхлите волокна пальцами и пропылесосьте.

Впрочем, для того, чтобы восстановить пушистость всего ковра, его нужно очень тщательно почистить, пишет Homes&Gardens.

Для этого можно использовать и коммерческие средства, и домашние. В частности, идеально с чисткой справятся такие средства, как уксус, соль и сода.

