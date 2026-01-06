"Нічне прибирання" – це не нове явище, але все ще популярний тренд. І ця ідея по-справжньому геніальна – адже всього кілька хвилин щовечора дозволяють уникнути і безладу, і масштабного прибирання наприкінці тижня, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.

Що робити щовечора для порядку в домі?

Протріть у ванній кімнаті

Швидке протирання ванної щовечора допомагає легко уникнути бруду та робить ранкове вмивання приємнішим та простішим. Плями від води та бризки зубної пасти накопичуються дуже швидко, тож чекати кінця тижня, аби прибрати їх, точно не варто, пише Southern Living.

Помийте посуд

Якщо ви прокинетеся без раковини, повної брудного посуду, ви точно почуватиметеся краще та зможете ефективно почати день, тож краще розібратися з цим неприємним завданням перед сном.

Протріть кухонні стільниці

Так само і протирання стільниць допомагає вчасно усунути будь-які крихти, бруд та розливи, і це також дає гарантію, що у вас на кухні не з'являться шкідники, як-от мурахи та таргани, яких приваблюють залишки їжі.

Окрім того, вечірнє прибирання означає, що наступного дня ви готуватимете сніданок у чистій та охайні кухні.

Винесіть сміття

Що може бути гірше, ніж переповнений сміттєвий бак? Тож щойно ви помітите, що він заповнився, одразу ж винесіть сміття та не відкладайте це завдання на потім. В ідеалі слід перевіряти сміття щовечора.

Приберіть у вітальні

Витративши всього кілька хвилин на те, аби поставити речі у вітальні на свої місця, ви можете "перезавантажити" простір, аби прокинутися в спокійній та затишній квартирі. Не давайте речам довго лежати будь-де.

Що ще про прибирання вдома варто знати?