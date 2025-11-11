Ретельно очищати духовку радять кожних 12 тижнів, але якщо процес запустили, то ситуацію можна виправити, пише 24 Канал з посиланням на Express.

Читайте також Як часто насправді потрібно замінювати губку для посуду: більшість людей помиляються

Чим відмити духовку?

Вивести жирні відкладення й пригорілі залишки їжі можна завдяки трьом копійчаним засобам – рідині для миття посуду, харчовій соді та оцту.

До речі, знайти товари для прибирання дому за найкращими цінами можна на Prom. Обирайте варіант під свій запит та бюджет.

Спочатку змішайте 0,5 склянки засобу для миття посуду з 1,5 склянками соди та трьома чвертями склянки оцту. Коли налиєте оцет – почнеться реакція утворення піни. Суміш потрібно залишити на кілька хвилин, а тоді рівномірно нанести на духовку. Залишіть отриману кашку на 2 години для кращої дієвості.

Після зазначеного часу забруднені місця потрібно потерти губкою чи дротиком. Якщо деякі частини є дуже засохлими, то їх варто розмочити водою й добре протерти вологою ганчіркою. Далі залишки треба витерти паперовими рушниками.

Як ефективно відмити духовку: дивіться відео

Цей метод можна використовувати навіть у випадку, якщо ви миєте духовку частіше. Кілька цих простих інгредієнтів допоможуть повернути духовці блиск без будь-яких дорогих засобів.

На нашій кухні окрім духовки є ще кілька важливих місць, які ми постійно забуваємо мити, пише The Spruce. Фахівці радять очищувати раковину, змінювати губки та рушники, освіжати й мити холодильник, протирати ручки дверей та девайсів, мити обробні дошки, кавоварки, контейнери, стільниці тощо. Ці предмети та поверхні потребують регулярного чищення, щоб запобігти розмноженню бактерій і появі неприємних запахів.

Які корисні поради ще треба знати?