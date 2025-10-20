Перекис водню – бюджетний антисептик, яким звикли користуватися багато господинь, пише 24 Канал з посиланням на The Spruce. Його часто використовують для прибирання, але є кілька поверхонь, які можуть лише зіпсуватися від перекису.

Що не можна мити перекисом водню?

Кольоровий текстиль

Перекис водню є окислювачем, тому не можна його наносити на кольоровий текстиль, бо це може призвести до білих плям, наче після використання відбілювача. Так, перекис прибере пляму, але разом з цим знищить колір подушки. Фахівці радять тримати якомога далі перекис від всіх кольорових речей.

Поверхні з натурального каменю

Часто господині дезінфікують поверхні саме перекисом водню, щоб знищити мікроби, але використання перекису водню може пошкодити натуральний камінь. Для стільниць потрібно використовувати спеціальні засоби, що розроблені для таких поверхонь.



Не варто перекисом витирати натуральний камінь

Дерев’яні меблі

Перекис може завдати меблям справжньої шкоди. Засіб здатен зруйнувати покриття, зробивши меблі тьмяними й більше схильними до подряпин. Навіть у підлозі перекис може розчинити захисний віск, тож деревина почне більше піддаватися впливу вологи.

Шкіряні меблі

Перекис розщеплює натуральні олії, які підтримують шкіру еластичною та зволоженою. Після використання диван може почати тріскати, змінювати колір та навіть тьмяніти.

Метали

У жодному випадку перекис водню не можна використовувати для миття холодильника чи духовки з нержавіючої сталі. Перекис зруйнує захисний шар хрому, тож з часом з’явиться іржа.

Електроніка

Перекис здатен пошкодити захисні покриття. Через протирання може помутніти дисплей, а засіб просочиться в порти й призведе до внутрішніх пошкоджень. Краще протирати поверхні серветкою з мікрофібри чи тим, що призначено саме для техніки.

Втім, перекис водню є корисним для саду, пише Real Simple. Садівники використовують його для боротьби зі шкідниками, дезінфікують ним інвентар та застосовують в боротьбі з грибковими захворюваннями рослин.

