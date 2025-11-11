Тщательно очищать духовку советуют каждые 12 недель, но если процесс запустили, то ситуацию можно исправить, пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

Чем отмыть духовку?

Вывести жирные отложения и пригоревшие остатки пищи можно благодаря трем копеечным средствам – жидкости для мытья посуды, пищевой соде и уксусу пищевой соде и уксусу.

Сначала смешайте 0,5 стакана средства для мытья посуды с 1,5 стаканами соды и тремя четвертями стакана уксуса. Когда нальете уксус – начнется реакция образования пены. Смесь нужно оставить на несколько минут, а тогда равномерно нанести на духовку. Оставьте полученную кашицу на 2 часа для лучшей действенности.

После указанного времени загрязненные места нужно потереть губкой или проволокой. Если некоторые части очень засохшими, то их следует размочить водой и хорошо протереть влажной тряпкой. Далее остатки надо вытереть бумажными полотенцами.

Этот метод можно использовать даже в случае, если вы моете духовку чаще. Несколько этих простых ингредиентов помогут вернуть духовке блеск без каких-либо дорогих средств.

На нашей кухне кроме духовки есть еще несколько важных мест, которые мы постоянно забываем мыть, пишет The Spruce. Специалисты советуют очищать раковину, менять губки и полотенца, освежать и мыть холодильник, протирать ручки дверей и девайсов, мыть разделочные доски, кофеварки, контейнеры, столешницы и тому подобное. Эти предметы и поверхности нуждаются в регулярной чистке, чтобы предотвратить размножение бактерий и появление неприятных запахов.

Какие полезные советы еще надо знать?