Шкаралупа волоського горіха може бути цінним добривом для городу, і не тільки, пише 24 Канал з посиланням на Express. Шкаралупа – це не сміття, а природний матеріал, який можна використовувати десятками способів.

Як використовувати шкаралупу від горіхів?

Добриво для рослин

Горіхову шкаралупу можна спалити задля отримання якісної золи. Після того, як все добре згорить, золу потрібно розвести з водою й поливати рідиною ягідні кущі та плодові дерева. Горіхова шкаралупа містить чимало потрібних для рослин мікроелементів – калій, кальцій, цинк та фосфор.

Мульча для рослин

Велику кількість шкаралупи можна застосувати як мульчу для збереження оптимальної вологості ґрунту. Під дерева та чагарники можна використовувати половинки шкаралупи, а для квітників та грядок їх краще розбити молотком на дрібні шматочки. Мульча захистить рослини від бур’янів, якщо товщина шару становитиме 5 сантиметрів.



Шкаралупу горіхів не варто викидати / Фото Pexels

Дренаж

Залишки шкаралупи можна викласти на дно ями під час посадки дерев, кущів чи квітів. Шар шкаралупи добре пропускає воду й запобігає застою рідини.

Паливо для грубки чи каміна

Шкаралупа від волоських горіхів дуже добре горить та дає багато тепла. Її можна висушити й зберігати в мішку, а взимку використовувати як екологічне паливо. Шкаралупа не димить й залишає мінімум попелу.

Захист від мурах та шкідників

Подрібнену шкаралупу можна розсипати біля грядок. Гострі краї не дозволять слимакам та іншим шкідникам пробратися до рослини. Таким чином можна вберегти грядки без використання хімії.

Ресурс "Заміські будні" дав ще цікаву пораду щодо горіхового листя. Після висихання воно стає безпечним і може використовуватися для мульчування та збереження вологи в ґрунті. Під волоським горіхом можна садити такі рослини, як іриси, дикий імбир, дика герань, папороть, велика блакитна лобелія і айстри.

