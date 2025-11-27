Використання хвойних дерев або так званої м’якої деревини для каміна – це просте та недороге рішення, але воно пов’язане з багатьма проблемами, пише 24 Канал з посиланням на Interia. Можливо, варто переглянути своє рішення та обирати інший вид матеріалу.

Чи можна палити дрова з хвої в каміні?

Хвойна деревина через високий вміст смоли утворює значну кількість диму та сажі й горить швидше. Це означає, що виробляється менше енергії, і сажа набагато швидше забруднює димохід, скло каміна та всю установку.

Для каміна треба обирати правильні дрова / Фото unsplash

Спалювання хвойних порід деревини може призвести до утворення високого рівня диму та шкідливих хімічних сполук. Ці речовини забруднюють не лише повітря зовні, а й усередині будинку.

Однак, якщо у вас немає інших дров, окрім м’якої деревини, і вона вже суха, ви можете спалити її, забезпечивши більшу подачу повітря та відкриту заслінку. Це призведе до вищої температури горіння та зменшить утворення сажі й шкідливі викиди.

Які дрова дають найбільше тепла?

Тверді породи деревини – дуб, бук, граб та береза – є класичним паливом, пише Іssuu. Вони горять довше, утворюють менше диму та не забруднюють димохід так сильно, як м’які породи деревини.

Хоча вони дорожчі, вони є більш ефективними та економічно вигідними в довгостроковій перспективі.

