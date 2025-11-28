Когда плоды оказываются кислыми, сухими или с большим количеством косточек - это может разочаровать и испортить настроение, информирует 24 Канал со ссылкой на Beszamel. Чтобы вкус фруктов был действительно сладким, важно знать несколько простых подсказок прямо из магазина.

Как выбрать сладкие мандарины?

Сладкие и спелые мандарины всегда имеют насыщенный оранжевый цвет. Если же плод желтый, зеленоватый или бледно-оранжевый – он недозрелый и кислый. Также стоит присмотреться к кожуре, потому что именно сочные мандарины имеют мягкую, немного рыхлую поверхность, которая легко отходит от долек.

Особые фрукты для зимних праздников / Фото unsplash

Когда же кожура плотная, гладкая и слишком тонкая – перед вами сухие и кислые фрукты. Важен аромат: спелые цитрусы всегда пахнут ярко и свежо. Если запах едва ощутим, фрукт потерял значительную часть своего вкуса. Самые сладкие мандарины часто бывают небольшими по размеру, но тяжелыми. Они щедро наполнены соком и дарят богатый вкус.

Как выглядят мандарины без косточек?

Чтобы найти мандарины без косточек, обращайте внимание на их сорт. Чаще всего бессемянные плоды происходят из группы клементинов, пишет City Magazine.

Они небольшие, гладкие и имеют плотный оранжевый цвет. Мандарины без косточек обычно тяжелее своего размера, ведь имеют плотную сочную мякоть.

