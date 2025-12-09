Якщо картопля переварюється чи залишається занадто твердою, то це ознака того, що порушені базові техніки, пише 24 Канал з посиланням на City Magazine.

У картоплі багато крохмалю й вологи, тому вона дуже чутлива до температури. Якщо її кинути в гарячу воду, то зовнішній шар стане м’яким дуже швидко, а середина залишиться ще твердою.

Як правильно зварити картоплю?

Картоплю потрібно заливати у каструлі холодною водою, щоб вона поступово та рівномірно прогрілася. Вода має повністю покривати шматки, щоб всі картоплини мали потрібну м’якість.

Повільне нагрівання не дає крохмалю різко виходити на поверхню, тому картопля краще тримає форму. Через таку дію час варіння скорочується, а структура залишається однорідною.



Картопля звариться легко та швидко / Фото Freepik

Через 15 хвилин варіння до каструлі треба додати сіль та чайну ложку оцту. Він зміцнить зовнішній шар картоплі, не змінюючи смаку. Такий захисний ефект допоможе картоплі залишатися цілою під час подальшої обробки. Спиртовий оцет є найкращим, бо він нейтральний.

Такий простий метод варіння у холодній воді з оцтом допоможе приготувати картоплю швидше, залишаючи її твердою зовні та ніжною всередині.

