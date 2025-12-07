Солодкі мандаринки можна розпізнати навіть візуально, адже є кілька підказок, які просто про це "кричать". Як розгледіти їх з першого погляду та купувати лише солодкі фрукти – розповідає 24 Канал з посиланням на City Magazine.

Буде цікаво У пральну машину потрібно закинути один фрукт: це допоможе впоратися з поширеною проблемою

Як визначити солодкі мандарини "на око"?

Початку спробуйте оцінити вагу мандаринки. Солодкі та соковиті мандаринки повинні здаватися важчими через високий вміст води та цукру.

Також треба звернути увагу на колір та блиск. Насичений, рівномірний, яскраво-помаранчевий колір – це майже гарантія зрілості та солодкого смаку. Якщо помічаєте зелені плями, то такий фрукт точно не вартий вашої уваги.

Ідеальний фрукт / Фото Pixabay

Огляньте шкірку – якщо вона тонка, то значно вища ймовірність соковитості мʼякоті. А ще у солодких мандаринок дуже дрібні пори.

До речі, мандарини та інші фрукти за найкращими цінами можна на Prom. А ще посуд, засоби для миття і купу всього для кухні. Якщо оформите підписку Smart – доставка з Прому буде безкоштовна.

Чи має значення країна походження?

Солодкість мандаринок абсолютно не залежить від країни, значення мають лише сорт та зрілість. Однак клементини та танжерини, які експортуються з Іспанії та Марокко, зазвичай відрізняються солодким смаком, розповідає Agronews.

Турецькі мандарини зазвичай більш солодкі на початку сезону, однак з часом вони програють конкуренцію по цьому параметру. Цікаво, що батьківщиною мандаринів є Китай, однак на європейських ринках фруктів з цієї країни не так багато.

Підказки, які стануть у пригоді