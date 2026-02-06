Авокадо вже давно не екзотика для українців. Однак на полицях супермаркетів як правило лише тверді екземляри. Чому так і як швидко зробити авокадо мʼяким – розповідає Przepisy.

Буде цікаво Цей посуд не можна ставити в мікрохвильовку: 80% людей роблять помилку

Чому авокадо продають твердим?

Авокадо знімають із дерев ще твердим, бо лише так його можливо безпечно транспортувати з тропіків. Процес дозрівання запускається вже після збору завдяки етену – це природний газ-гормон.

Саме ця речовина відповідає за те, щоб крохмаль перетворювався на ніжне "масло", а ще – за впізнаваний горіховий ароомат.

Авокадо зривають твердим для безпечного транспортування / Фото Pixabay

Як зробити авокадо мʼяким?

Якщо у вас є 2 – 5 днів, скористайтеся паперовим пакетом. Покладіть туди авокадо разом із бананом або яблуком. Ці фрукти активно виділяють етен, а закритий простір пакета концентрує газ, змушуючи авокадо ставати м’яким швидше.

А якщо авокадо потрібне мʼяким "на вже", то допоможе мікрохвильовка. Зробіть на поверхні глибокі проколи виделкою, поставте у мікрохвильовку та нагрівайте. Перевіряйте через кожні 20 секунд. Не перетримайте, щоб авокадо не зварилося й не почало гірчити.

Як вибрати стигле авокадо?

Найперше – дотик. При легкому натисканні плід повинен пружинити. Якщо залишається вм'ятина – він перезрів, якщо твердий – незрілий, розповідає Onet.

А ще є один фокус із плодоніжкою. Відірвіть маленький хвостик: якщо під ним яскраво-зелений або жовтуватий колір – можете сміливо купувати.

Які поради варто спробувати?