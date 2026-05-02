Шкіра на руках часто першою піддається впливу перепадів температур, побутової хімії та інших подразників, тож важливо приділяти достатньо уваги турботі про неї. Застосування крему може допомогти відновити порушений шкірний бар'єр, пише Аedit.

Дивіться також Must have на літо: 10 засобів для шкіри, які варто мати у своїй косметичці

На що звернути увагу при виборі?

Обрати крем для рук серед різноманіття засобів може бути складно. Потрібно враховувати багато нюансів: тип шкіри, бажаний результат та, звісно, вартість.

Щодо останнього, то тут важливо орієнтуватись на ту суму, яку ви готові витратити на цей засіб. Можна спробувати знайти зовсім бюджетні варіанти із хорошим складом або ж витратити на крем для рук дещо більше. Середня вартість такого засобу може коливатись до 200 гривень, а професійні варіанти коштуватимуть дорожче.

Втім, сертифікована дерматологиня з Нью-Йорка, докторка медичних наук Денді Енгельман радить читати склад продукту. За її словами, варто шукати пом'якшувальні елементи. Зокрема, масло ши, масло какао або інші олії. Вона також додала, що гліцерин, вазелін, соняшникова олія та олія жожоба, утворюють бар’єр на шкірі, запобігаючи втраті води, тому вони також можуть бути у складі крему для рук.



Руки потребують догляду / Фото Pexels

Також потрібно враховувати текстуру засобу. Дерматологиня і засновниця клініки Джулі Руссак пояснила, що густіші креми часто забезпечують краще зволоження та засвоєння елементів. Умовно ці засоби можна розділити на кілька груп:

лосьйони – мають найбільший вміст води;

креми – крім води, також мають і інші елементи; б

альзами – суміші на основі олії, воску або масла не містять води.

Як на вибір може впливати пора року?

Крім цього, важлива також і пора року, коли ви плануєте використовувати крем для рук. Взимку вони можуть потребувати інших компонентів, аніж влітку. Наприклад, існують засоби із "вбудованим" SPF, тобто захистом від сонця, пише видання talentedladiesclub. Там відзначають, що такий продукт може захистити не тільки від ультрафіолетових променів, а й від темних плям та сонячних опіків на руках.



Крем для рук – важлива складова комплексного догляду / Фото Pexels

Натомість взимку варто звертати увагу на креми, які не тільки зволожують, а й захищають від пересихання та допомагають відновити шкірний бар'єр, який руйнується під впливом зовнішніх чинників, пише Vogue.ua. Зокрема, на цей період можна обрати крем для рук із сечовиною.

Серед різноманіття засобів обрати буває складно, проте якщо знати, куди саме потрібно дивитись та що шукати на упаковці, завдання стає простішим.