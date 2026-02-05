Мало хто про це задумується, але неправильний вибір посуду може бути небезпечним для приладу, пише Eating Well.

Який посуд не можна ставити в мікрохвильовку?

Металевий посуд

Метал у мікрохвильовці може спричинити іскру та пошкодити піч. Навіть тарілки з металевим покриттям можуть сильно тріщати під час нагрівання. Метал відбиває мікрохвильові хвилі, тому створює надмірне нагрівання. Краще розігрівати їжу у скляних чи керамічних посудинах.



Скляний посуд підходить для мікрохвильової печі / Фото Pexels

Одноразовий пластик

Коробки для їжі на виніс чи контейнери від йогуртів не витримують високих температур. Вони можуть деформуватися, плавитися й виділяти шкідливі хімічні сполуки при нагріванні жирних продуктів.

Паперові вироби

Коричневі крафтові "тарілки" з супермаркету не можна класти в мікрохвильовку. Вони містять домішки, які під час нагрівання виділяють токсичні випари й навіть можуть зайнятися.

Пінопластові контейнери

Коробки з пінопластів, які дають у ресторанах – не підходять для мікрохвильовки. Вони плавляться під дією хвиль та виділяють небезпечні речовини. Перед нагріванням їжу варто перекладати в скляний чи керамічний посуд.

Як розігріти їжу, якщо немає світла?

Для розігріву їжі без електрики можна використовувати сито над каструлею з водою на газовій плиті, йдеться у тіктоці блогерки Марини. Спочатку потрібно у велику каструлю налити небагато води й поставити її на газову плиту. Далі поверх каструлі необхідно покласти сито й перекласти в нього ту їжу, яку треба підігріти. За бажанням, сито зверху можна накрити ще й кришкою.

