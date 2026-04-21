Почне різати як бритва: 3 трюки, які миттєво заточать терку

Терка є необхідним інструментом на кухні, оскільки допомагає у приготуванні багатьох страв. Та часом вона затуплюється, тому потрібно її нагострити, щоб овочі чи сир знову ідеально натиралися.

Дехто після затуплювання викидає кухонне начиння, проте повернути йому гостроту можна в дуже легкий спосіб, пише Уніан. Є 3 лайфхаки, які вже перевірені часом і усіма господинями.

Чим нагострити терку?

Ножем

Для цього лайфхаку знадобиться звичайний ніж з тонким лезом. Потрібно лише вставити кінцівку ножа в отвір терки й обережно прокрутити кілька разів. Такий метод дозволяє максимально просто й легко заточити терку в домашніх умовах. Леза після заточування ножем стануть дуже гострими.

Фольгою

Заточити дрібну терку також можна і фольгою. Потрібно просто взяти шматочок фольги, зімнути її й стиснути до утворення невеликої кульки. Тоді цю фольгу достатньо лише натерти на терці.

Завдяки такому простому трюку дрібні леза миттєво стануть гострими. Потрібно буде лише промити терку від залишків фольги.

Викруткою

Якщо вдома є викрутка десь у відсіку з інструментами, то її залюбки можна використати для загострювання терки. Потрібно лише прокрутити її, міцно притискаючи метал до лез.

А ще відновити гостроту терки можна за допомогою наждачного паперу чи алюмінієвої чашки, йдеться в інстаграм-дописі This Old Baker.

Для сильно затупленої терки варто скористатися дрібнозернистим наждачним папером. Ним потрібно акуратно пройтися по робочій поверхні, особливо там, де є маленькі зубці.

Ефективним інструментом є звичайна керамічна чашка. Шорстке нижнє кільце працює як мікроточилка. Потрібно провести нею по краях терки кілька разів. Кераміка допоможе прибрати дрібні задирки та оновити метал.

