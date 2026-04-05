Коли лимон надрізають чи проколюють, то він починає активно віддавати ефірні олії зі шкірки разом з соком, в якому міститься лимонна кислота, пише Wprost.
Ці речовини стврюють свіжий цитрусовий аромат та ускладнюють розмноження бактерій.
Освіжувачі та аромадифузори для дому можна придбати на Prom. Якщо звикли до онлайн-шопінгу зі смартфона, можете скористатися додатком Prom. Він один з найпопулярніших в Україні для покупок: входить до топ-3 категорії "Покупки" в українському App Store та має понад 10 мільйонів завантажень у Google Play.
Навіщо лавровий листок вставляють у лимон?
Саме лавровий листок підсилює ефект. У ньому містяться природні сполуки з характерним пряним запахом, які також мають антибактеріальні та протигрибкові властивості.
Якщо лавровий листок встромити у лимон, то у поєднанні ці інгредієнти працюють як натуральний ароматизатор. Вони не лише перебивають сторонні запахи, але й роблять повітря свіжішим.
Для кращого результату лимон потрібно злегка прокатати в руках та вставити кілька лаврових листків у м’якоті. Аромат триматиметься кілька днів.
Лимон з лавровим листком наповнює простір приємним ароматом / Фото Pexels
Щоб зробити ефект ще довшим – потрібно додати сіль. Вона вбере зайву вологу, завдяки чому лимон почне повільніше псуватися й довше віддаватиме аромат.
Окрім того, сіль частково стримує розвиток мікроорганізмів. Лимон, лавровий лист та сіль разом створюють витриваліший природний освіжувач.
Окрім того, лимон у духовці допомагає очищувати жирні плями завдяки природній кислоті та парі, що полегшує видалення забруднень, пише Faroform. Ефірні олії в лимонах мають антибактеріальний ефект і нейтралізують запахи, дезінфікуючи поверхні без агресивної хімії.
