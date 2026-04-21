Некоторые после затупления выбрасывают кухонную утварь, однако вернуть ей остроту можно очень легким способом, пишет Униан. Есть 3 лайфхака, которые уже проверены временем и всеми хозяйками.

Читайте также Кухонные полотенца надо заменить: в тренде новая альтернатива

Чем наточить терку?

Ножом

Для этого лайфхака понадобится обычный нож с тонким лезвием. Нужно лишь вставить кончик ножа в отверстие терки и осторожно прокрутить несколько раз. Такой метод позволяет максимально просто и легко заточить терку в домашних условиях. Лезвия после заточки ножом станут очень острыми.

Фольгой

Заточить мелкую терку также можно и фольгой. Нужно просто взять кусочек фольги, смять ее и сжать до образования небольшого шарика. Тогда эту фольгу достаточно лишь натереть на терке.

Благодаря такому простому трюку мелкие лезвия мгновенно станут острыми. Нужно будет лишь промыть терку от остатков фольги.

Отверткой

Если дома есть отвертка где-то в отсеке с инструментами, то ее охотно можно использовать для заострения терки. Нужно только прокрутить ее, крепко прижимая металл к лезвиям.

Якщо шукаєте, де придбати терку зі знижкою – перевірте на Prom. На маркетплейсі регулярно відбуваються акції та розпродажі зі знижками від 10% та більше.

А еще восстановить остроту терки можно с помощью наждачной бумаги или алюминиевой чашки, говорится в инстаграм-сообщении This Old Baker.

Для сильно затупленной терки стоит воспользоваться мелкозернистой наждачной бумагой. Ею нужно аккуратно пройтись по рабочей поверхности, особенно там, где есть маленькие зубцы.

Эффективным инструментом является обычная керамическая чашка. Шероховатое нижнее кольцо работает как микроточилка. Нужно провести ею по краям терки несколько раз. Керамика поможет убрать мелкие заусенцы и обновить металл.

Что еще стоит прочитать?