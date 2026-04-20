Йдеться про багаторазові серветки з мікрофібри, пише Okdiario. Їхня перевага полягає у тривалому використанні.

Що обрати замість кухонних рушників?

Мікрофіброві серветки можна прати й знову застосовувати, що дозволяє економити гроші й зменшувати кількість відходів. Крім того, вони набагато краще справляються з вологими та жирними забрудненнями й служать значно довше.

У світі кожного року витрачаються мільйони рулонів паперових рушників, а їхнє виробництво потребує ресурсів – деревини, води та енергії, а це призводить до утворення відходів. Саме тому більшість людей переглядають свої звички й обирають екологічніші варіанти.

Серветки з мікрофібри можна придбати на Промі. Оскільки на Prom продають товари 60 тисяч продавців, каталог налічує понад 120 мільйонів позицій і включає як повсякденні, так і вузькоспеціалізовані категорії.

Серветки з мікрофібри виробляються з синтетичних волокон, тож забезпечують високу міцність та здатність вбирати вологу. Тепер популярність на такі серветки – не просто тренд, а усвідомлений вибір сталого способу життя.

Ще одна їхня сильна сторона – універсальність. Якщо паперові рушники використовуються на кухні, то серветки з мікрофібри підходять для інших кімнат.



Ними зручно протирати скло чи дзеркала без розводів, видаляти пил з меблів і очищати техніку. А ще вони ефективні як у сухому, так і вологому вигляді, тож це розширює сферу їх застосування.

Мікрофібра спеціально створена для ефективного очищення. Їх тонкі волокна працюють як мікроспопічні захвати, які утримують частинки бруду й не дають їм розповсюджуватися на поверхні.

Більшість таких серветок легко прати в пральній машині на середній температурі, щоб вивести жир, бруд та бактерії. Проте не варто використовувати пом’якшувачі, бо вони здатні знизити ефективність матеріалу.

Для зручності та гігієни краще використовувати різні серветки для різних зон у домі. Це можна організувати завдяки кольорам, які допоможуть розпізнати, що для чого призначене.

Саме ці переваги доводять, що мікрофіброві серветки – це набагато зручніша й ефективніша альтернатива паперовим рушникам.

Як прати мікрофібру?

Серветки з мікрофібри е можна прати разом із бавовняними чи вовняними речами – ворс із них осідає на синтетичних волокнах і знижує їхню ефективність, пише Gtechniq. У пральній машині мікрофібру перуть окремо від іншого одягу. Оптимальна температура – близько 40 градусів.

Режим обирають делікатний або стандартний без надмірного віджиму. Сушити серветки краще природним способом або в сушильній машині при низькій температурі. Високий нагрів може деформувати волокна.

