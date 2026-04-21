Дехто після затуплювання викидає кухонне начиння, проте повернути йому гостроту можна в дуже легкий спосіб, пише Уніан. Є 3 лайфхаки, які вже перевірені часом і усіма господинями.
Чим нагострити терку?
- Ножем
Для цього лайфхаку знадобиться звичайний ніж з тонким лезом. Потрібно лише вставити кінцівку ножа в отвір терки й обережно прокрутити кілька разів. Такий метод дозволяє максимально просто й легко заточити терку в домашніх умовах. Леза після заточування ножем стануть дуже гострими.
- Фольгою
Заточити дрібну терку також можна і фольгою. Потрібно просто взяти шматочок фольги, зімнути її й стиснути до утворення невеликої кульки. Тоді цю фольгу достатньо лише натерти на терці.
Завдяки такому простому трюку дрібні леза миттєво стануть гострими. Потрібно буде лише промити терку від залишків фольги.
- Викруткою
Якщо вдома є викрутка десь у відсіку з інструментами, то її залюбки можна використати для загострювання терки. Потрібно лише прокрутити її, міцно притискаючи метал до лез.
А ще відновити гостроту терки можна за допомогою наждачного паперу чи алюмінієвої чашки, йдеться в інстаграм-дописі This Old Baker.
Для сильно затупленої терки варто скористатися дрібнозернистим наждачним папером. Ним потрібно акуратно пройтися по робочій поверхні, особливо там, де є маленькі зубці.
Ефективним інструментом є звичайна керамічна чашка. Шорстке нижнє кільце працює як мікроточилка. Потрібно провести нею по краях терки кілька разів. Кераміка допоможе прибрати дрібні задирки та оновити метал.
