Саморобний очищувач підійде для видалення складних плям, а для його приготування потрібні базові інгредієнти, пише 24 Канал з посиланням на City Magazine.

Читайте також Ці 5 речей потрібно прибрати з коридору: вони роблять передпокій захаращеним і брудним

Чим відчистити килим з плямами?

Засіб складається з оцту, соди, мила та кількох крапель ефірної олії. Разом вони здатні очистити, оновити волокна й нейтралізувати запахи.

Для створення засобу змішайте інгредієнти у таких пропорціях:

400 міліграмів теплої води;

100 міліграмів 5% оцту;

2 столові ложки харчової соди;

1 чайна ложка кастильського мила;

5 – 10 крапель ефірної олії (лемонграс, лаванда, чайне дерево);

Порожній пульверизатор.

Для приготування засобу змішайте спочатку соду з оцтом, щоб суміш зашипіла. Коли реакція стихне – влийте теплу воду, додайте рідке мило та ефірну олію. Після того, коли суміш буде готова, її потрібно перелити у пляшку з розпилювачем.

До речі, знайти спеціальні засоби від плям, килими та освіжувачі повітря за найкращими цінами можна на Prom. А ще придворні килимки, у ванну і купу всього для дому. Якщо оформите підписку Smart – доставка з Прому буде безкоштовна.

Перед очисткою килима, спочатку його треба пропилососити, а тоді нанести розчин на забруднену ділянку. Для свіжих плям достатньо потримати засіб 10 хвилин, для старих – 20 хвилин. Після зазначеного часу, акуратно потріть все щіткою, а тоді пройдіться чистою ганчіркою, щоб прибрати залишки засобу.



Килим можна швидко очистити / Фото Freepik

Оцет корисний тим, що розчиняє органічні забруднення, сода відлущує забруднення, мило допомагає розчину проникнути у волокна, а ефірна олія дає приємний аромат.

Домашній засіб здатен вивести плями від вина, кави, їжі та слідів від домашніх тварин. Цей універсальний очищувач є недорогою альтернативою магазинним засобам, тому спробуйте його повторити.

Для чищення килима без побутової хімії можна використовувати оцет, розведений з водою, або суміш харчової соди та солі, пише The Spruce. Оцет розпилюють на килим, залишають на 5 хвилин, а потім очищують щіткою. Сода та сіль посипаються, збризкуються водою і втираються у волокна для видалення забруднень.

Які ще лайфхаки варто знати?