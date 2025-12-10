Узимку багато щоденних звичок здаються дрібницями, але саме вони найчастіше підвищують рахунки за опалення, повідомляє 24 Канал з посиланням на Оnet. Часто тепло буквально "втікає" з дому через часті помилки, які повторює кожен із нас.

Які основні помилки роблять узимку?

Однією з найпоширеніших помилок є робота радіаторів на максимальній потужності впродовж усього дня. Це не допомагає швидше зігріти приміщення, зате збільшує витрати й перегріває повітря. Значно ефективніше тримати стабільну температуру та підсилювати обігрів лише тоді, коли вдома є люди.

Як зберегти дім у теплі, а гаманець повним / Фото unsplash

Проблеми виникають і тоді, коли радіатори закриті меблями, шторами або сушінням одягу. Тепло не циркулює по кімнаті, залишаючись біля батареї, і система працює довше, ніж потрібно.

Окремої уваги потребує технічний стан котла – забиті фільтри, повітря в системі чи низький тиск помітно знижують ефективність обігріву. Регулярне обслуговування допомагає уникнути зайвих витрат.

Часто опалюють кімнати, якими майже не користуються. Це даремні витрати. Краще закрити двері та зменшити обігрів у порожніх приміщеннях.

Ще один критичний момент – ізоляція. Негерметичні вікна та двері швидко випускають тепло. Навіть прості ущільнювачі або термоштори здатні помітно покращити ситуацію.

Як зменшити витрати без дискомфорту?

Вдень варто відкривати штори та впустити світло та сонце – це природно догріває приміщення, пише Money digest. Увечері щільні штори утримають тепло й створять своєрідний бар’єр від холоду.

Навіть невеликі зміни в щоденних звичках дають відчутний ефект у рахунках. Впродовж дня вони займають секунди, але збережуть вам чимало грошей.

Які поради стануть у пригоді?