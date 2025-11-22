Існує кілька помилок у дизайні передпокою, яких чимало людей припускаються і досі – тож краще виправити їх якомога швидше, повідомляє 24 Канал з посиланням на Martha Stewart.

Як є основні помилки у дизайні коридору?

Ігнорування переходів фарби

Якщо з вашого коридору відкривається безпосередньо вітальня, дуже важливо стежити за тим, аби між кімнатами не було різкого контрасту кольорів – фарби чи шпалер. Найкраще лишити стіни одного кольору, аби зберегти елегантність та цілісність простору.

А ось зміна у кольорах може візуально зіпсувати враження та знецінити загальний вигляд.

Переповненість простору

Передпокій не має бути тісним – тож намагайтеся уникати перевантаження простору завеликими меблями. Усі предмети у цьому зазвичай невеликому приміщенні мають бути пропорційними та служити конкретній меті.

А ось великі стільці чи надто громіздкі шафи краще залишити для більших кімнат.

Нехтування запахом

Аромат – це частина враження від перебування у коридорі, але в ньому дуже легко помилитися. Важкий аромат може здаватися штучним чи надмірним, а ось його повна відсутність може зробити простір затхлим. Тож краще зосередитися на чистих, ніжних запахах.

Полиця для взуття

Нічого не псує естетику коридору так сильно, як полиця зі взуттям перед дверима. Попри те, що відкрита полиця може видаватися практичною, вона миттєво створює безлад та позбавляє бажаної затишної атмосфери.

Надто багато картин

Одна чи дві картини у передпокої – це чудовий спосіб прикрасити стіни, та якщо їх стає надто багато, це може створити візуальний шум.

