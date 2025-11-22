Зробити підлогу теплішою можна досить просто, пише 24 Канал з посиланням на Southern Lining. Потрібно лише додати кілька невеличких змін, які відчутно утеплять поверхню вже сьогодні.

Читайте також Як зробити дім теплішим на 10 градусів без опалення: простий трюк на 5 секунд

Як утеплити підлогу?

Розстеліть килим на підлозі

Холодна дерев’яна чи плиткова підлога здатні значно знизити температуру в кімнаті. Килими та доріжки додадуть шар теплоізоляції, затримають температуру та зменшать підйом холодного повітря знизу. Найефективнішими вважаються товсті вовняні чи ворсисті килими з підкладко.



Килим зберігає тепло у кімнаті / Фото Freepik

Закрийте щілини

Якщо у кімнаті є щілини, то їх можна закрити тканиною. Додатково закрийте щілини під дверима ущільнювачем, а вздовж плінтусів використовуйте стрічку від протягів.

Використовуйте локальний обігрів

Для швидкого ефекту підійдуть невеликі килимки. Вони швидко нагріють поверхню в робочих зонах чи біля ліжка.

До речі, знайти килими за найкращими цінами можна на Prom. Обирайте варіант під свій запит та бюджет.

Додатково одягніть тапки

Щоб не було холодно в ноги від підлоги – обов’язково носіть теплі шкарпетки й домашнє взуття. Вовняні шкарпетки зігрівають ноги, а в домашніх тапках ходити по підлозі набагато тепліше.

Для збереження тепла в оселі рекомендується ізолювати вікна та двері та обмежити простір, який обігрівається, пише huffpost. Для підготовки до тривалого відключення світла слід мати ліхтарики, батарейки, теплі речі, павербанки, воду та медикаменти.

Які ще лайфхаки треба знати?