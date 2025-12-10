Самодельный очиститель подойдет для удаления сложных пятен, а для его приготовления нужны базовые ингредиенты, пишет 24 Канал со ссылкой на City Magazine.

Чем отчистить ковер с пятнами?

Средство состоит из уксуса, соды, мыла и нескольких капель эфирного масла. Вместе они способны очистить, обновить волокна и нейтрализовать запахи.

Для создания средства смешайте ингредиенты в таких пропорциях:

400 миллиграммов теплой воды;

100 миллиграммов 5% уксуса;

2 столовые ложки пищевой соды;

1 чайная ложка кастильского мыла;

5 – 10 капель эфирного масла (лемонграсс, лаванда, чайное дерево);

Пустой пульверизатор.

Для приготовления средства смешайте сначала соду с уксусом, чтобы смесь зашипела. Когда реакция стихнет – влейте теплую воду, добавьте жидкое мыло и эфирное масло. После того, когда смесь будет готова, ее нужно перелить в бутылку с распылителем.

Перед очисткой ковра, сначала его надо пропылесосить, а потом нанести раствор на загрязненный участок. Для свежих пятен достаточно подержать средство 10 минут, для старых – 20 минут. После указанного времени, аккуратно потрите все щеткой, а потом пройдитесь чистой тряпкой, чтобы убрать остатки средства.



Ковер можно быстро очистить / Фото Freepik

Уксус полезен тем, что растворяет органические загрязнения, сода отшелушивает загрязнения, мыло помогает раствору проникнуть в волокна, а эфирное масло дает приятный аромат.

Домашнее средство способно вывести пятна от вина, кофе, пищи и следов от домашних животных. Этот универсальный очиститель является недорогой альтернативой магазинным средствам, поэтому попробуйте его повторить.

Для чистки ковра без бытовой химии можно использовать уксус, разведенный с водой, или смесь пищевой соды и соли, пишет The Spruce. Уксус распыляют на ковер, оставляют на 5 минут, а затем очищают щеткой. Сода и соль посыпаются, сбрызгиваются водой и втираются в волокна для удаления загрязнений.

Какие еще лайфхаки стоит знать?