Кава з корицею – це вчорашній день: ось що робити в четвер, щоб були гроші

Існує чимало прикмет, які допомагають позбутися негативної енергії, очистити оселю та навіть привабити до неї достаток і гроші. І одну річ радять робити саме в четвер.

В мережі вже шириться новий тренд, пов'язаний з прикметами: кожного четверга радять спалювати вдома 3 лаврові листочки. Мовляв, саме так можна привабити в дім успіх та багатство, пише anna_shavryhina_.

Коли та навіщо палити лавровий лист?

Трюк з кавою з корицею, яка має принести багатство, відомий вже, певно, усім: в четвер ця спеція в улюбленому ранковому напої начебто дозволяє приманити до себе гроші. Втім, це не єдина прикмета, що дозволяє притягнути успіх і достаток.

Зокрема, радять у цей день спалити 3 лаврові листочки, і обов'язково зробити це вдома: у спальні, біля вхідних дверей та на кухні. Мовляв, це дозволяє також розв'язати проблем.

Та, виявляється, ця прикмета має досить глибоке коріння у східній філософії: там практику паління лаврового листя використовують для того, аби покращити емоційний добробут та позбутися негативної енергії, що накопичується в домі, пише Leravi.



Лавровий лист пов'язаний з багатьма прикметами / Фото Pexels

Палити лаврове листя радять у вогнетривкій тарілочці чи мисочці. Перед цим потрібно, тримаючи лист, зосередитися на тому, чого ви хочете позбутися – і тоді обережно запалити листочок, дозволяючи йому тліти та наповнювати повітря ароматним димом.

