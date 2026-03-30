В мережі вже шириться новий тренд, пов'язаний з прикметами: кожного четверга радять спалювати вдома 3 лаврові листочки. Мовляв, саме так можна привабити в дім успіх та багатство, пише anna_shavryhina_.
Цікаво Посадіть це насіння у квітні, щоб вже влітку мати урожай
Коли та навіщо палити лавровий лист?
Трюк з кавою з корицею, яка має принести багатство, відомий вже, певно, усім: в четвер ця спеція в улюбленому ранковому напої начебто дозволяє приманити до себе гроші. Втім, це не єдина прикмета, що дозволяє притягнути успіх і достаток.
Зокрема, радять у цей день спалити 3 лаврові листочки, і обов'язково зробити це вдома: у спальні, біля вхідних дверей та на кухні. Мовляв, це дозволяє також розв'язати проблем.
Та, виявляється, ця прикмета має досить глибоке коріння у східній філософії: там практику паління лаврового листя використовують для того, аби покращити емоційний добробут та позбутися негативної енергії, що накопичується в домі, пише Leravi.
Лавровий лист пов'язаний з багатьма прикметами
Палити лаврове листя радять у вогнетривкій тарілочці чи мисочці. Перед цим потрібно, тримаючи лист, зосередитися на тому, чого ви хочете позбутися – і тоді обережно запалити листочок, дозволяючи йому тліти та наповнювати повітря ароматним димом.
Які ще прикмети варто знати?
Не всі дачники знають, чи можна садити липу біля дому. Адже це енергетично сильне дерево, яке, мовляв, може змінити долю людей, що живуть у будинку.
Також багатство можна притягнути, висадивши на ділянці 3 конкретні види квітів.