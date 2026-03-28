За словами дачника, квітень вважається найважливішим місяцем для посіву, пише Express. У цей час температура повітря вже набагато тепліша, тому рослини почнуть краще рости.

Що можна посадити у квітні?

Моркву

Садівник радить спочатку висівати моркву – особливо ті сорти, які призначені для вирощування у ґрунті. Він додав, що коренеплоди найсмачніші саме ті, що посаджені на грядці з насіння.

Морква не любить пересаджування, бо після цього може почати рости в різних формах. Після посадки треба слідкувати за шкідниками, оскільки слимаки особливо сильно люблять молоді сходи.

Кабачки

Також у квітні можна вже сіяти кабачки. Вони швидко ростуть і здатні довго плодоносити. Найкраще кабачки приймаються на грядках ті, що вирощені у розсаді.



Посадка у квітні дасть швидший урожай кабачків / Фото Pexels

Огірки

Квітень підходить для посадки огірків. Рослини люблять тепло, тому цього місяця почнуть проростати. Однак садівник додав, що огірки потребують регулярного підживлення та поливу. Бажано уникати різних перепадів вологості, бо це може вплинути на смак плодів та зробити їх гіркими.

Селеру

Рослина є трохи вибагливою в догляді, проте цілком достатньо посіяти насіння на розсаду, трошки зволожити й накрити плівкою, щоб створити сприятливе середовище для проростання. Після появи паростків селеру можна пересаджувати у відкритий ґрунт.

Крім овочів садівник радить посадити чорнобривці, цинії, алісуми, які можуть рости разом з городніми культурами.

До слова, сівозміна допомагає зберегти родючість ґрунту, зменшує хвороби і покращує ріст рослин, коли ви чергуєте посадки рослинина грядках, пише Interia Kobieta. Після певних культур, таких як картопля чи капуста, рекомендується висаджувати інші, наприклад, бобові або коренеплоди, щоб уникнути виснаження ґрунту та зменшити ризик захворювань.

