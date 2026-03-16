У народі липу вважають своєрідним захисником дому, пише "Радіо Трек". За повір’ям, посаджене дерево мало оберігати оселю від блискавки, пожежі чи недоброго ока злих людей.

Що народні прикмети кажуть про липу?

За прикметою, якщо липа рясно цвіте, то це ознака, що в родині пануватиме достаток і злагода. Люди вірили, що під липою корисно відпочивати, оскільки дерево здатне подарувати людині спокій та відновити втрачені сили.

Колись біля липових дерев навіть встановлювали лавки чи облаштовували місця для відпочинку. Старі люди казали, що липа притягує на подвір’я добрих людей, а тих, хто має недобрі наміри – відлякує.



Українці дуже люблять липове дерево

Для наших предків липа була таким важливим деревом, що без потреби її ніхто не рубав, хіба що лише дерево було хворе чи сухе. Під час цвітіння не дозволялося ламати гілки липи, оскільки така дія могла призвести до сварок в родині.

Старі липи не чіпали, навіть якщо вони вже погано цвіли. Вважалося, що у таких деревах оселялася добра сила, яка оберігала будинок.

Садівники знають, яку користь можна отримати від липового дерева, що росте в саду чи на подвір’ї. Виявляється, в листі міститься багато корисних мікроелементів. Восени з опалим листям у ґрунт потрапляє кальцій, який добре впливає на структуру землі, тож рослини на ділянці почнуть краще рости. Це ще більше прививає любов садівників до липових дерев.

Деякі господарі проти саджання туї біля дому, пише "Еспресо". За народним повір’ям, туя біля будинку нібито може приносити нещастя й притягувати негативну енергію. Згідно з іншим повір’ям, дерево посаджене біля оселі, здатне притягувати до будинку підозрілих людей, які можуть завдати шкоду власникам помешкання.

