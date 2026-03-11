Чимало рослин вважаються магнітом для залучення позитивної енергії, пише "Радіо Трек". Якщо за певними квітами доглядати впродовж цвітіння, то вони починають "працювати" на користь.

Які квіти приносять достаток?

Півонії

З давніх часів півонії асоціюються з багатством, достатком і розкішшю. Ці пишні квіти вважаються символом благополуччя й фінансового успіху. Їх варто висаджувати біля входу до двору чи поруч з будинком. Кажуть, що чим рясніше цвітуть півонії, тим більше достатку чекатиме на родину.



Півонії привертають успіх / Фото Pexels

Чорнобривці

Ці квіти досить часто садять на клумбах. Вони символізують домашній затишок і вважаються оберегом дому. За народними віруваннями, чорнобривці здатні захищати оселю від заздрощів та недобрих людей, а також притягувати в дім гроші та добробут. Найкраще висаджувати квіти біля воріт чи вздовж садових доріжок.

Нагідки (календула)

Нагідки теж пов’язують з достатком та фінансовим успіхом. У народі вірять, що ці квіти приносять в дім позитивну енергію й сприяють успіху у справах. За прикметами, якщо календула довго росте, то це може передвіщати приємні зміни в житті й прибуток.

А от біля дому не рекомендовано садити туї, пише "Еспресо". За народним повір’ям, туя біля будинку нібито може приносити нещастя й притягувати негативну енергію. Згідно з іншим повір’ям, дерево посаджене біля оселі, здатне притягувати до будинку підозрілих людей, які можуть завдати шкоду власникам помешкання.

