Як вберегти дім від мікробів взимку: достатньо 10 хвилин на день
- Фахівчиня з клінінгу радить щодня приділяти 10 хвилин на прибирання зон частого дотику: дверні ручки, вимикачі, пульти та кнопки техніки.
- Для кожної кімнати слід використовувати окрему ганчірку, щоб уникнути поширення мікробів між різними зонами.
Професійні клінери радять взимку щодня приділяти увагу прибиранню, щоб уникнути накопичення мікробів. Прибиральниця розповіла про одне правило, яке займає лише 10 хвилин на день.
У холодну пору чистота вдома стає не лише питанням комфорту, але й справжнім щитом від вірусів, пише Express. Мікроби можуть жити на поверхнях годинами та навіть днями, тому прибиранню потрібно приділяти час щодня.
Як швидко прибирати кожного дня?
Фахівчиня з клінінгу Індіана Грін розповіла, що готелі підтримують ідеальну чистоту не лише завдяки постійному миттю підлог. У їхньому центрі уваги – зони частого дотику, які найчастіше накопичують бактерії. Йдеться про дверні ручки, вимикачі світла, пульти дистанційного керування, будильники та кнопки побутової техніки.
Найпоширеніша помилка під час прибирання – починати з масштабних справ, ігноруючи дрібні поверхні. Саме їх ми торкаємося десятки разів на день, тому на них залишаються бактерії. Експертка радить протирати ручки дверей, вимикачі, крани, телефони, клавіатури, пульти й кнопки техніки. На все це потрібно не більше як 10 хвилин.
Прибрати дім можна за 10 хвилин / Фото Freepik
Слід лише знати про важливий нюанс – для кожної кімнати варто використовувати окрему ганчірку. Одна й та сама тканина для ванни та кухні можуть лише погіршити ситуацію. Регулярне очищення постійних зон частого дотику – це простий та дієвий спосіб зменшити кількість мікробів вдома.
Що ще можна прибрати вдома за 10 хвилин?
На сайті Martha Stewart йдеться про те, що навіть 10 хвилин достатньо, щоб прибрати оселю та зробити її чистою. Можна почати з тумбочки біля ліжка, бо на столику завжди накопичуються дрібні речі: прикраси, чашки, книги тощо. Також слід подбати про коридор біля дверей – прибрати ключі, платіжки, протерти підлогу. А ще досить швидко можна прибрати холодильник: помити полички й дверцята.
Які ще є корисні поради?
Зубна паста з лимоном допомагає вивести бруд та неприємний запах з пральної машини.
Ганчірки, губки та спеціальні насадки на швабри не слід прати у холодній воді, оскільки мікроби можуть залишитися.
