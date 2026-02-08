Мікроби, алергени та інші збудники, що призводять до алергій, чхання, кашлю, а іноді навіть до нудоти, можуть ховатися прямо на виду – навіть якщо вам здається, що ви ретельно прибираєте щотижня, пише Real Simple.

Цікаво Британські господині додають зубну пасту в пральну машину: в цьому є неочевидна користь

Які речі в домі потрібно чистити частіше?

Кухонна раковина

Дослідження показують, що майже 45% раковин у побуті мають позитивний результат на коліформні бактерії – до них входять такі небезпечні збудники, як сальмонела та кишкова паличка.

І саме раковина та засоби для прибирання відомі як найбільш забруднені місця в усьому домі. І якщо ви звикли просто чистити раковину кухонною губкою з невеликою кількістю мийного засобу, цього недостатньо. Виявляється, на ваших губках також живе чимало мікробів, тож натомість варто для чищення використовувати дезінфекційний засіб, або ж розведений відбілювач.

Система вентиляції

Коли востаннє ви перевіряли, наскільки брудна вентиляція у вашому домі? В якийсь момент вона не може працювати як слід через накопичення пилу, бруду, а у кухні часто ще й жиру.

Знімні фільтри потрібно не лише регулярно чистити, але й замінювати.

Жалюзі та штори

Тканина – це підле джерело жиру, мікробів та алергенів, адже часто штори, що висять на вікнах, мають чистий вигляд. Водночас вони приховують у собі лупу, пил, залишки шерсті домашніх тварин та клітини відмерлої шкіри.

Чистити жалюзі потрібно кожного тижня, а ось прати штори краще раз на квартал.

Матрац

Щотижневої заміни постільної білизни просто недостатньо – і ваш матрац насправді може бути неймовірно брудним. Враховуйте, що людина кожного дня втрачає близько 500 000 000 клітин шкіри, і коли ви спите, значна частина з них опиняється і на матраці. Окрім того, не можна забувати про піт, який з часом утворює неприємні жовті плями.

Гараж

Якщо мовиться про приватний будинок, який з'єднаний з гаражем, то якість повітря у ньому дуже сильно впливає на повітря у житловій частині будинку. І для того, аби уникнути зайвих алергій, навіть у гаражі потрібно регулярно прибирати з пилосмоком.

Які ще лайфхаки для дому варто знати?