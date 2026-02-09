В холодное время чистота дома становится не только вопросом комфорта, но и настоящим щитом от вирусов, пишет Express. Микробы могут жить на поверхностях часами и даже днями, поэтому уборке нужно уделять время ежедневно.

Как быстро убирать каждый день?

Специалист по клинингу Индиана Грин рассказала, что отели поддерживают идеальную чистоту не только благодаря постоянному мытью полов. В их центре внимания – зоны частого прикосновения, которые чаще всего накапливают бактерии. Речь идет о дверных ручках, выключатели света, пульты дистанционного управления, будильники и кнопки бытовой техники.

Самая распространенная ошибка во время уборки – начинать с масштабных дел, игнорируя мелкие поверхности. Именно их мы касаемся десятки раз в день, поэтому на них остаются бактерии. Эксперт советует протирать ручки дверей, выключатели, краны, телефоны, клавиатуры, пульты и кнопки техники. На все это нужно не более 10 минут.



Убрать дом можно за 10 минут / Фото Freepik

Следует только знать о важном нюансе – для каждой комнаты следует использовать отдельную тряпку. Одна и та же ткань для ванны и кухни могут только ухудшить ситуацию. Регулярная очистка постоянных зон частого прикосновения – это простой и действенный способ уменьшить количество микробов дома.

Что еще можно убрать дома за 10 минут?

На сайте Martha Stewart говорится о том, что даже 10 минут достаточно, чтобы убрать дом и сделать его чистым. Можно начать с тумбочки у кровати, потому что на столике всегда накапливаются мелкие вещи: украшения, чашки, книги и тому подобное. Также следует позаботиться о коридоре возле двери – убрать ключи, платежки, протереть пол. А еще достаточно быстро можно убрать холодильник: помыть полочки и дверцы.

Какие еще есть полезные советы?