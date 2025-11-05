Після покупки виноград потрібно класти в холодильник – це правильно, пише 24 Канал з посиланням на Express. Однак є одна дія, яка вплине на термін його зберігання.

Читайте також Класичний трюк досвідчених господинь: як нарізати торт, щоб надрізи не порозвалювалися

Що зробити, щоб виноград залишався свіжим?

Головна помилка після покупки винограду – миття. Так, виноград потрібно мити, щоб позбутися від пилу та бактерій, але це треба робити лише перед споживанням. Якщо помити виноград й залишити на тарілці, то його псування пришвидшиться в рази.

Коли волога потрапляє на шкірку, то створює ідеальне середовище для появи плісняви та прискорює процес гниття.



Виноград варто мити лише перед вживанням / Фото Pexels

На ягодах є природний восковий наліт – непомітний для нас захисний шар, який оберігає виноград від пошкоджень та псування. Миття винограду водою призводить до того, що він швидше починає втрачати свіжість. Шкірка починає травмуватися, а м’якоть псується.

Щоб виноград залишався соковитим та смачним, його потрібно зберігати немитим у повітропроникній упаковці в холодильнику. Мийте його лише перед тим, як будете вживати.

Для того, щоб лимони довго залишалися свіжими і не гнили, їх треба зберігати у холодильнику в герметичному контейнері, пише Martha Stewart. Для тривалого зберігання можна заморозити лимони, завдяки чому вони можуть залишатися свіжими до пів року.

Які лайфхаки по дому треба знати?