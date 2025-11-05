Фахівці розповіли про кілька головних помилок, яких краще уникати, пише 24 Канал з посиланням на Marry Maids. Якщо почнете їх уникати, то вікна та дзеркала почнуть сяяти.

Які помилки ми робимо під час миття вікон?

Миття вікон в сонячну погоду

У гарну погоду всім хочеться мити вікна, але на сонці миючий засіб висихає занадто швидко, залишаючи на поверхні розводи. Краще мити вікна у хмарний день. Тоді й результат можна очікувати набагато кращий.

Використання газет

Миття вікон газетами – старий лайфхак, однак має певні підводні камені. Деякі газети добре полірують скло, а от інша можуть залишати розводи. Замість газет скористайтеся серветкою з мікрофібри, яка добре вбирає вологу й не подряпає поверхню.

Миття жорсткою водою

Якщо вікна дуже брудні, то перед використанням спеціального засобу для скла – їх промивають звичайною водою. Якщо ж на душовому склі є мінеральні плями, то це ознака того, що ваша вода жорстка. Щоб уникнути білих розводів – використовуйте дистильовану воду.



Не варто мити вікна жорсткою водою / Фото Freepek

Неправильні засоби для скла

На ресурсі Tom’s Guide йдеться про те, що вибір неправильного засобу для миття вікон – найпоширеніша помилка. Агресивні хімікати, абразивні губки можуть зробити скло тьмяним. Уникайте відбілювачів та засобів на основі аміаку.

Неправильно обрана тканина

Використання брудної ганчірки призведе до того, що ви лише розітрете пил по всій поверхні вікон й залишите на склі ворсинки. Перед миттям використовуйте ідеально чисту ганчірку.

Як вимити вікна до блиску?