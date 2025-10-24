Властивості чаю здатні допомогти у прибиранні, тому ділимося з вами кількома лайфхаками, які треба точно застосувати в побуті, пише 24 Канал з посиланням на Martha Stewart.

Як використовувати чайні пакетики в побуті?

Знежирення посуду

Чайні пакетики після використання можна використовувати повторно, щоб відмити жир та залишки їжі. Потрібно покласти посуд у воду, додати всередину кілька пакетиків чаю та залишити на всю ніч. За відведений час кислоти в чаї розчинять всі забруднення, тож жир з посуду вдасться відмити досить просто.

Поглинання запахів у холодильнику

Завдяки чайним пакетикам можна усунути неприємні запахи з холодильника. Пакетики потрібно трішки надрізати й поставити у невелику миску. У холодильнику чайне листя почне ефективно абсорбовувати запахи, тож запах завжди залишатиметься свіжим.

Компост та підживлення рослин

Чайне листя є доволі корисним для саду й кімнатних рослин, тому пакетики можна компостувати. Потрібно їх розкрити й насипати на ґрунт. У складі чайних пакетиків містяться речовини, які сприятимуть активному росту рослин.



Чайні пакетики не варто викидати / Фото Pexels

Видалення пригорілих залишків їжі

Від прилиплої їжі на сковорідці допоможе використаний чайний пакетик. Кислоти допоможуть розчинити всі залишки й зробити миття простішим.

Миття скла та дзеркал

Чайне листя легко розщеплює жир та бруд, тому досвідчені господині використовують пакетики для миття дзеркал та вікон. Потрібно лише закип’ятити воду з кількома пакетиками, дати охолонути й використовувати як натуральний засіб для миття скла.

Прибирання килимів

Висушене чайне листя можна використовувати для усунення запахів з килима. Потрібно розрізати пакетик, розсипати листя по поверхні й залишити на 20 хвилин. Після зазначеного часу потрібно все пропилососити, щоб килим був свіжим, а всі погані запахи – зникли.

