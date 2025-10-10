Наскільки вправна господиня можна судити і по тому, як вона нарізає торт. Що робити, аби вас всі обговорювали із захватом – розповідає 24 Канал з посиланням на Instructables.
Чому торт найкраще нарізати зубною ниткою?
Ніж у будь-якому випадку створює тиск на торт, тому він буде сплющуватися, а місце надрізу не виглядатиме естетично. А це ж зовсім не те, чого прагнеш, коли готуєш десерт.
Гарно нарізати торт – це теж мистецтво / Фото Pixabay
Потрібно лише добре натягнути зубну нитку та нарізати торт акуратними плавними рухами. Таким чином і краї шматочків, і місце надрізу виглядатимуть акуратно й естетично, а шарам торта нічого не загрожуватиме.
А як нарізати торт, щоб його вистачило усім?
Для цього треба розрізати торт посередині на дві рівні частини, а потім нарізати їх трикутничками. Таким чином шматочків буде більше, аніж зазвичай, тому смаколиків точно вистачить усім, інформує Ukr.Media.
