Наскільки вправна господиня можна судити і по тому, як вона нарізає торт. Що робити, аби вас всі обговорювали із захватом – розповідає 24 Канал з посиланням на Instructables.

Чому торт найкраще нарізати зубною ниткою?

Ніж у будь-якому випадку створює тиск на торт, тому він буде сплющуватися, а місце надрізу не виглядатиме естетично. А це ж зовсім не те, чого прагнеш, коли готуєш десерт.

Гарно нарізати торт – це теж мистецтво / Фото Pixabay

Потрібно лише добре натягнути зубну нитку та нарізати торт акуратними плавними рухами. Таким чином і краї шматочків, і місце надрізу виглядатимуть акуратно й естетично, а шарам торта нічого не загрожуватиме.

А як нарізати торт, щоб його вистачило усім?

Для цього треба розрізати торт посередині на дві рівні частини, а потім нарізати їх трикутничками. Таким чином шматочків буде більше, аніж зазвичай, тому смаколиків точно вистачить усім, інформує Ukr.Media.

Які ще лайфхаки стануть у пригоді?