Дві ложки – і рушники як пух: який інгредієнт робить таку магію
- Додайте дві ложки соди до барабана пральної машини, щоб рушники залишалися пухкими.
- Рушники краще сушити в сушильній машині або в місці без прямих сонячних променів, щоб зберегти їх ніжність.
Ніжні рушники – це особливий вид радості та затишку. І тримати їх у такому стані зовсім просто!
Час – не вирок для рушників, якщо правильно за ними доглядати. Як правильно їх прати, щоб вони завжди буди свіжими та пухкими – розповідає 24 Канал з посиланням на Kobieta Onet.
Як правильно прати рушники?
Один з головних ворогів рушників – неправильне прання. Це стосується як засобів, так і температури.
Рушники потребують особливого догляду / Фото Pixabay
Щоб мінімізувати наслідки та повернути рушникам свіжість та структуру, важливо додати до барабана пральної машинки соду – достатньо буде двох ложок. Після цього встановіть зручний режим прання, але за температури 40 – 60 градусів.
Як правильно сушити рушники?
Сушильні машинки – найкращий друг рушників, адже повітряні потоки добре розпушують ворсинки. Однак якщо у вас такої немає – не сушіть рушники на батареї, підказує Interia.
Добре струсіть рушники та розвісьте у місці, де на них не потраплятимуть прямі сонячні промені. Таким чином вони залишаться ніжними без ризику пересушування.
Якими порадами варто скористатися?
