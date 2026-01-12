Укр Рус
Дві ложки – і рушники як пух: який інгредієнт робить таку магію
12 січня, 10:10
Оновлено - 15:47, 12 січня

Дві ложки – і рушники як пух: який інгредієнт робить таку магію

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Додайте дві ложки соди до барабана пральної машини, щоб рушники залишалися пухкими.
  • Рушники краще сушити в сушильній машині або в місці без прямих сонячних променів, щоб зберегти їх ніжність.

Ніжні рушники – це особливий вид радості та затишку. І тримати їх у такому стані зовсім просто!

Час – не вирок для рушників, якщо правильно за ними доглядати. Як правильно їх прати, щоб вони завжди буди свіжими та пухкими – розповідає 24 Канал з посиланням на Kobieta Onet

Як правильно прати рушники? 

Один з головних ворогів рушників – неправильне прання. Це стосується як засобів, так і температури. 

Рушники потребують особливого догляду / Фото Pixabay

Щоб мінімізувати наслідки та повернути рушникам свіжість та структуру, важливо додати до барабана пральної машинки соду – достатньо буде двох ложок. Після цього встановіть зручний режим прання, але за температури 40 – 60 градусів. 

Як правильно сушити рушники? 

Сушильні машинки – найкращий друг рушників, адже повітряні потоки добре розпушують ворсинки. Однак якщо у вас такої немає – не сушіть рушники на батареї, підказує Interia

Добре струсіть рушники та розвісьте у місці, де на них не потраплятимуть прямі сонячні промені. Таким чином вони залишаться ніжними без ризику пересушування. 

Якими порадами варто скористатися? 

