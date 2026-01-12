Час – не вирок для рушників, якщо правильно за ними доглядати. Як правильно їх прати, щоб вони завжди буди свіжими та пухкими – розповідає 24 Канал з посиланням на Kobieta Onet.

Як правильно прати рушники?

Один з головних ворогів рушників – неправильне прання. Це стосується як засобів, так і температури.

Щоб мінімізувати наслідки та повернути рушникам свіжість та структуру, важливо додати до барабана пральної машинки соду – достатньо буде двох ложок. Після цього встановіть зручний режим прання, але за температури 40 – 60 градусів.

Як правильно сушити рушники?

Сушильні машинки – найкращий друг рушників, адже повітряні потоки добре розпушують ворсинки. Однак якщо у вас такої немає – не сушіть рушники на батареї, підказує Interia.

Добре струсіть рушники та розвісьте у місці, де на них не потраплятимуть прямі сонячні промені. Таким чином вони залишаться ніжними без ризику пересушування.

Якими порадами варто скористатися?