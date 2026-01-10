Зливати воду з системи опалення, коли за вікном мороз, і в будинку немає інших джерел опалення – це не шаленство. Навіщо це робити і що дає такий крок – розповідає 24 Канал з посиланням на Onet.

Читайте також Правило 80/20 для чистого та охайного дому: досвідчені господині використовують його вже давно

Навіщо зливати воду з системи опалення в мороз?

Такий крок – лише вимушений. Якщо зникло джерело опалення води, то вона може замерзнути. При цьому вона збільшиться в обʼємі приблизно на 9% та створить додатковий тиск.

Якщо зникло опалення – воду потрібно злити / Фото Pixabay

Якщо не злити її з системи, то є високий ризик розриву труб або радіаторів. І в такому випадку наслідки будуть вкрай важкими.

Воду треба злити у резервуар та повернути в систему, коли відновиться теплопостачання. Це чималий обсяг роботи, але його обовʼязково треба зробити для безпеки.

Що робити, якщо вода у трубах вже замерзла?

Спершу відкрийте крани – зайвому тиску потрібен вихід. Швидко перевірте трубу на наявність тріщин, якщо є найменша підозра – перекрийте центральний кран, радить "Водоканал".

Прогрівати батарею потрібно дуже обережно та поступово від крана до місця замерзання. А попередити проблему можна утепленням труб.

Які поради стануть у пригоді?