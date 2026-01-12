Время – не приговор для полотенец, если правильно за ними ухаживать. Как правильно их стирать, чтобы они всегда буди свежими и пышными – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Kobieta Onet.

Как правильно стирать полотенца?

Один из главных врагов полотенец – неправильная стирка. Это касается как средств, так и температуры.

Полотенца требуют особого ухода / Фото Pixabay

Чтобы минимизировать последствия и вернуть полотенцам свежесть и структуру, важно добавить в барабан стиральной машинки соду – достаточно будет двух ложек. После этого установите удобный режим стирки, но при температуре 40 – 60 градусов.

Как правильно сушить полотенца?

Сушильные машинки – лучший друг полотенец, ведь воздушные потоки хорошо распушивают ворсинки. Однако если у вас такой нет – не сушите полотенца на батарее, подсказывает Interia.

Хорошо встряхните полотенца и развесьте в месте, где на них не будут попадать прямые солнечные лучи. Таким образом они останутся нежными без риска пересушивания.

Какими советами стоит воспользоваться?