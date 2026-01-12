Время – не приговор для полотенец, если правильно за ними ухаживать. Как правильно их стирать, чтобы они всегда буди свежими и пышными – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Kobieta Onet.
К теме Почему в мороз из батарей сливают воду: секрет, который так всех удивил
Как правильно стирать полотенца?
Один из главных врагов полотенец – неправильная стирка. Это касается как средств, так и температуры.
Полотенца требуют особого ухода / Фото Pixabay
Чтобы минимизировать последствия и вернуть полотенцам свежесть и структуру, важно добавить в барабан стиральной машинки соду – достаточно будет двух ложек. После этого установите удобный режим стирки, но при температуре 40 – 60 градусов.
Как правильно сушить полотенца?
Сушильные машинки – лучший друг полотенец, ведь воздушные потоки хорошо распушивают ворсинки. Однако если у вас такой нет – не сушите полотенца на батарее, подсказывает Interia.
Хорошо встряхните полотенца и развесьте в месте, где на них не будут попадать прямые солнечные лучи. Таким образом они останутся нежными без риска пересушивания.
Какими советами стоит воспользоваться?
- Достаточно одного простого правила, чтобы ваш дом всегда оставался опрятным.
- А если правильно утеплить окна, то холод не пройдет даже в самую большую метель.