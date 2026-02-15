Всього кілька речей у вашому домі, про які ви могли не думати роками, насправді впливають на те, що про вашу оселю думають гості, пише Martha Stewart. І навіть якщо ви прагнете створити максималістський інтер'єр, заповнений різними дрібничками, кілька речей слід викинути.

Які речі слід викинути з дому?

Дроти та шнури на видноті

Іноді уникнути цього дуже і дуже складно, але шнури та дроти, що заполоняють підлогу, полиці та стіни – це максимально неестетично. І найкращий спосіб цього уникнути – це планувати все заздалегідь.

Встановлення підлогових розеток під столами, правильна висота настінних розеток та достатня їхня кількість, аби не доводилося покладатися на подовжувачі – це все непомітні, але дуже важливі речі, що справді впливають на комфорт та вигляд дому.

Також слід подбати про те, аби позбутися усіх дротів та зарядних пристроїв, якими ви вже не користуєтеся, пише Better Homes&Gardens.

Надто багато подушок

Подушки, безперечно, додають комфорт та стиль диванам, кріслам та ліжкам – але якщо їх надто багато, це може справді перевантажити кімнату. Набагато краще буде залишити всього кілька улюблених, а решту прибрати у шафу, аби час від часу їх замінювати і так оновлювати інтер'єр.

Переповнені стільниці

Стіл – це ідеальна поверхня, аби завантажити на нього безліч різних дрібничок. Втім, за можливості цього варто уникати – адже дуже швидко це перетворюється на візуальний безлад, навіть якщо речі розставлені акуратно.

Надто багато картин та фото на стінах

Картини та фотографії в рамках справді перетворюють приміщення на по-справжньому затишну, обжиту оселю. Втім, коли їх надто багато, це може призвести до того, що простір стане перевантаженим.

Надто великі меблі

Це – надзвичайно поширена проблема. Багато людей припускаються помилки і не вимірюють вільний простір у кімнаті перед тим, як придбати ті чи інші меблі – і потім виявляється, що місця для них недостатньо.

Зрештою це створює неприємне відчуття хаосу та тісноти.

