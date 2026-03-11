Рушники хоч і можуть здаватися між собою схожими, проте відрізняються за кольором, вагою, типом волокна та ступенем забруднення, пише Interia Kobieta. Ці відмінності означають, що не всі рушники можна прати разом.

Чому не можна прати разом усі рушники?

Товсті банні рушники поглинають більше води й потребують інтенсивнішого циклу віджимання й довшого сушіння. А от тонкі кухонні рушники перуться й сохнуть швидше. Змішування таких рушників в одному циклі призведе до того, що тонші переперуться, а товстіші – виперуться недостатньо.

Ще однією проблемою є різниця в кольорі. Нові тканини з насиченим кольором можуть втратити свій пігмент через кілька прань. Змішування темних рушників зі світлими призведе до того, що колір може знебарвитися. Висока температура лише закріпить зміну кольору.

Змішування дуже брудних рушників з тими, які використовувалися лише кілька разів, призведе до поширення бактерій та запахів по всьому барабану. У результаті чисті тканини можуть мати несвіжий запах після сушіння.



Білі рушники завжди треба прати окремо / Фото Freepik

При якій температурі прати рушники?

Білі бавовняні рушники найкраще прати при температурі 60 градусів. Вона ефективно видаляє бактерії та пилових кліщів. Встановлення температури на рівні 90 градусів може пошкодити волокна.

Кольорові рушники варто прати при температурі 60 градусів, оскільки занадто високий режим прискорить вицвітання. Досить низька температура дозволить мікробам та залишкам мийного засобу залишатися на тканині, тож прання вийде неефективним.

Рушники з мікрофібри слід прати при температурі 30 градусів. Вища температура може пошкодити волокна, тож через це рушник перестане функціонувати належним чином. Фахівці радять прати мікрофібру в делікатному режимі.

Які є найпоширеніші помилки під час прання рушників?

Перевантаження барабана – одна з найпоширеніших помилок. Рушники в процесі прання поглинають багато води та порошку, тому потребують достатньо місця для полоскання.

Друга проблема – надлишок пом’якшувача тканини. Засіб пом’якшує білизну, проте на рушниках він покриває волокна й зменшує їхню поглинальну здатність. Через це рушник гірше поглинає воду й набуває неприємного запаху.

Блогерка Софія Сізова рекомендує використовувати оцет замість кондиціонера для пом'якшення тканини рушників. Вона рекомендує додавати половину склянки столового оцту у відсік для кондиціонера. Виявляється, він пом’якшує тканину й прибирає неприємні запахи.

Слід пам’ятати, що вологі, складені рушники – це ідеальне середовище для розмноження бактерій. Щоб вони залишалися свіжими та м’якими, їх варто одразу сушити після використання.

