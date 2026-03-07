Порошок відпирає рушники від бруду, але залишає на поверхні невидиму плівку, яка затримує піт та жири у волокнах, пише Express. Саме це й призводить до затхлого запаху.

Чим вивести затхлий запах з рушників?

Є просте та доступне рішення, яке позбавить рушників запаху назавжди. Потрібно лише додати пів склянки харчової соди до прання. Виявляється, цей продукт здатен нейтралізувати запахи навіть краще, ніж оцет.

Бікарбонат соди – це натуральний дезодорант, який діє шляхом нейтралізації кислот, що викликають неприємні запахи. Він також допомагає розщеплювати залишки мийного засобу, що застрягли у волокнах, що часто є першопричиною проблеми,

– додали експерти.

Для покращення результату, кілька крапель олії чайного дерева можуть допомогти в боротьбі з бактеріями, які сприяють неприємному запаху. Достатньо лише 3 – 5 крапель у відсіку для мийного засобу.

"Олія чайного дерева має природні антибактеріальні властивості, що робить її ідеальною для знищення бактерій, які викликають характерний затхлий запах", – зазначив фахівець.



Сода виводить поганий запах з рушників / Фото Pexels

Сода та олія чайного дерева – відмінний дует, який виведе за прання увесь затхлий запах, та ще й освіжить рушники. Для найкращого результату рушники варто прати в гарячому режимі, щоб запезпечити ефективну дію харчової соди й олії чайного дерева.

Експерти радять уникати перевантаження пральної машини, оскільки для належного полоскання рушникам потрібен вільний простір. Також варто уникати пом’якшувача тканини під час прання рушників, оскільки засіб може лише погіршити проблему, додавши ще один шар покриття до волокна.

Щоб пом’якшити рушники, варто додати кульки для сушіння в сушильну машину. Їх можна придбати в супермаркетах, але якщо не знайшлося, то підійде і тенісний м’яч. Достатньо одного м’ячика в сушарці, щоб допомогти струсити волокна, зменшити статичну електрику й пришвидшити сушіння, а також покращити циркуляцію повітря й тепла.

До слова, кухонні рушники слід прати окремо від іншого текстилю при температурі не менше 60 градусів з додаванням кисневого відбілювача, пише Onet. Оптимальна частота прання кухонних рушників – раз на чотири дні, або частіше, якщо вони часто намокають.

