Особливо небезпечними є кухонні рушники та інші тканини, що мають контакт з готовою їжею, пише 24 Канал з посиланням на Onet. Волога, залишки страв і тепло створюють для них ідеальні умови, щоб перетворитися на середовище для розвитку бактерій і цвілі. Кинути такі рушники в машинку просто разом з іншим пранням – майже завжди погана ідея.

У чому справжня проблема?

Неправильне прання кухонних рушників може спричинити ще більше забруднення – мікроби легко переходять на інший текстиль або навіть побутові поверхні. Щоб уникнути цього, варто дотримуватися простих правил, які суттєво покращують гігієну. Не можна змішувати рушники з особистим одягом та постільною білизною.

Потрібна знати, як правильно прати / Фото unsplash

Кухонний текстиль слід прати окремо, при температурі щонайменше 60 градусів. Обов'язково варто додати до прального засобу одну-дві столові ложки кисневого відбілювача. Якщо немає можливості прати гарячою водою, рушники слід попередньо замочити на годину.

Кисневий відбілювач вивільняє активний кисень, який руйнує забруднення та знищує бактерії. Навіть при пранні за нижчих температур – до 40 градусів – він покращує санітарний результат і знижує ризик перенесення мікробів.

Як часто потрібно прати кухонні рушники?

Оптимально – раз на чотири дні, пише Southern Living. Якщо рушник використовують активніше або він часто намокає, прати його варто частіше.

Тканина швидко накопичує вологу, а разом із нею й мікроби. Навіть якщо рушник виглядає охайним і не має запаху, у ньому все одно можуть розмножуватися бактерії та цвіль.

Які ще підказки корисно знати?