Якщо вам доводилося користуватися пральною машиною, тоді ви точно помічали, що з часом одяг може видаватися не таким свіжим після прання, а сам барабан машинки набуває затхлого, неприємного запаху. Це відбувається через бруд та мильний наліт, що накопичуються у барабані – а часто там з'являється навіть цвіль, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

Що покласти у пральну машину?

Не всі замислюються про це, та пральні машини потребують якісного чищення – адже в іншому випадку вони не зможуть ефективно очищувати ваш одяг. Через те що чим завданням чимало людей нехтують, часто одяг після прання пахне неприємно та не очищується так добре, як хотілося б.

Тим часом на стінках пральної машини утворюється ідеальне середовище для розвитку плісняви та цвілі, яка під час циклу прання не знищується, а тільки переноситься на ваш одяг. А це не лише негігієнічно, але й небезпечно.

Але, на щастя, існує простий спосіб очистити вашу пралку – і для цього не потрібно купувати жодних дорогих засобів. Насправді все, що вам потрібно – це звичайний фрукт з кухні, що взимку опиняється вдома особливо часто.

Мовиться про лимон – цей цитрусовий фрукт може не тільки ідеально доповнити чаї, але й стати розв'язанням давньої проблеми запаху у пральній машині. Потрібно лише розрізати лимон навпіл, а тоді посипати обидві половинки сіллю. Покладіть їх у порожню пральну машину та запустіть короткий цикл прання – це допоможе позбутися усіх запахів та бактерій.



Лимоном можна почистити пральну машину / Фото Pexels

Втім, важливо чистити не тільки барабан, але й інші частини пральної машини, де може накопичуватися різноманітний бруд – виймайте лоток для мийного засобу, а також відкривайте фільтр внизу. З нього зазвичай виливається вода з неприємним запахом.

Ще один важливий аспект, про який забуває чимало людей – після використання пральної машини не варто одразу ж закривати дверцята. Дайте приладу провітритися, коли він не використовується.

В ідеалі чистити пральну машину потрібно приблизно раз на місяць, пише Martha Stewart. Робити це варто як профілактичний засіб, а не лише для розв'язання проблеми неприємного запаху.

