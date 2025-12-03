Діти з особливим захопленням чекають ранку, щоб якнайшвидше відкрити пакунки, пише 24 канал з посиланням на Ahna Fulmer. Батьки та родичі в цю пору прагнуть знайти такі особливі подарунки, щоб ощасливити малечу.

Що подарувати дівчинці?

Подарунок має створювати святковий настрій, тож звичайні шкарпетки чи рукавички краще залишити поза списком. Натомість кігурумі, карнавальне плаття на Новий рік чи весела піжама – те, що принесе радість і затишок. Подарунок не має бути тільки для "користі" – саме у цей день він повинен викликати неймовірне захоплення, тож варто подарувати дитині казку.

Казкова ніч / Фото unsplash

Набір для експериментів – також чудове рішення для юних дослідниць. Такий подарунок не просто розважає, а й пробуджує інтерес до науки. Це може бути мікроскоп, магнітна лабораторія, набір для вирощування кристалу чи будь-що інше, що відповідає інтересам дитини.

Якщо ж дівчинка прагне творити – вибір дуже великий. Фломастери, олівці, нитки, намиста, різноманітні фарби, глина, набір для створення свічки чи для в’язання.

Що подарувати хлопчику?

Хлопці люблять рух і швидкість – це їхня природна стихія. Тому перед зимовими канікулами санки або льодянки стануть чудовим сюрпризом, пише Nourishing Joy. Якщо ж хлопчик обожнює ковзанку, можливо, настав час подарувати власні ковзани – зручні, стильні й такі, що дадуть активності щодня. Це мотивує проводити більше часу надворі, а не з телефоном у руці.

Це свято дарує почуття дива / Фото Unsplash

Маленького футболіста потішать новий м’яч, кросівки чи форма. Ще одна універсальна ідея – настільна гра. Для хлопчика варіантів безліч – головне, щоб вони розпалювали цікавість.

Добре працюють прості стратегії, де треба щось будувати, збирати або перехитрити суперника. Також їм сподобаються пригодницькі набори з картками, де можна вигадувати власні ходи та пробувати нові комбінації.