Светр – це особливий одяг, який потребує особливого ставлення. Які бувають поширені помилки під час прання цього одягу і які їх уникати – розповідає 24 Канал з посиланням на портал The Spuce.

Читайте також У пральну машину потрібно закинути один фрукт: це допоможе впоратися з поширеною проблемою

Які є поширені помилки при пранні светра?

Перша типова помилка – гаряча вода. Через це волокна светра стискаються та "сідають", внаслідок чого одяг стає меншим та щільнішим. Також висока температура води послаблює волокна светра, тому він швидше буде кошлатитись. Температура води при пранні светра не повинна перевищувати 30 градусів. Щодо режимів, то підійдуть "Вовна", "Делікатне прання" або "Ручне прання".

Светр потребує делікатного прання / Фото Pixabay

Друга помилка – прання светрів з іншими речами. Це деформує такий делікатний одяг, тому светри треба прати окремо. І в жодному разі не можна використовувати агресивний віджим, інакше светр скошлатиться моментально.

А також треба дуже ретельно обирати засіб для прання светрів. Звичайний пральний порошок не підійде – шукайте спеціальні рідкі засоби для прання вовни, шовку або делікатних тканин. Вони не містять агресивних ферментів та мають нейтральний pH.

До речі, знайти красиві й теплі светри за найкращими цінами можна на Prom. А ще засоби для прання, догляду за одягом та купу всього іншого. Якщо оформите підписку Smart – доставка з Прому буде безкоштовна.

Як треба сушити светри?

Не варто вішати светри на мотузку або плечики. Поки одяг висохне, вага води встигне неабияк розтягнути його в довжину, підказує Dependable cleaners.

Светр потрібно сушити горизонтально, розклавши на чистій сухій поверхні – можна підстелити рушник. Розкласти його треба подалі від прямих джерел тепла, цей одяг повинен висихати поступово.

Підказки, які стануть у пригоді