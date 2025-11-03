Щоб запобігти накопиченню жиру, витяжку потрібно мити раз на місяць, пише 24 Канал з посиланням на Better Homes and Gardens.

Для миття витяжки знадобиться знежировювач – може бути куплений чи саморобний на основі оцту й соди. Також потрібна м’яка губка, стара зубна щітка, відро, захисні рукавички та полірувальний засіб для нержавіючої сталі.

Як відчистити витяжку?

Перед миттям витяжку потрібно вимкнути. Далі акуратно змініть фільтри й протріть місця кріплення теплою мильною водою. Для важкодоступних місць можна використовувати зубну щітку.

У відрі чи мисці до гарячої води додайте кілька крапель миючого засобу та пів стакана соди. Опустіть фільтри у розчин та залишіть на 20 хвилин. Після цього почистіть їх губкою чи щіткою, змийте й витріть насухо перед закладанням у витяжку.



Витяжку відчистити досить просто / Фото Pexels

На поверхню витяжки треба нанести знежирювач й залишити на 15 хвилин для кращої дієвості, а після зазначеного часу протріть вологою губкою. Уникайте дротика, бо він може пошкодити покриття витяжки.

Якщо витяжка з нержавіючої сталі, то після миття можна нанести полірувальний засіб для отримання блиску. Коли всі частини висохли, то витяжку можна вмикати.

Фахівці застерігають від використання відбілювача чи кислотних засобів, бо вони здатні зіпсувати метал чи лак.

Дуже брудну витяжку з сильними жирними відкладеннями варто очищати хімічними засобами, пише The Spruce. Засоби призначені для видалення жиру працюють швидко та ефективно. Як альтернативу можна використати оцет. Потрібно занурити фільтри в нього на 15 хвилин, а якщо забруднення сильне, то додати 2 столові ложки соди. Змочені фільтри в оцті можна протирати ганчіркою.

Як відчистити сітку витяжки?