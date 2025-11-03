За словами фахівців, жорсткі рушники можуть стати знову пухнастими та м’якими, потрібно лише скористатися простим трюком, пише 24 Канал з посиланням на Express.

Як зробити рушники м’якими?

Правило №1 – додавайте у прання оцет. Не бійтеся, що після нього речі будуть смердіти, адже це помилкова думка. Залишки миючих засобів та жорстка вода осідають на тканині й позбавляють її м’якості. Щоб вивести ці відкладення, додайте половину склянки оцту до режиму полоскання під час машинного прання.

Оцет чудово допомагає розчинити мінеральні відкладення й залишки миючих речовин, тож рушники знову отримають свою пухку структуру.

Правило № 2 – додавайте помірну кількість миючого засобу. Якщо порошку занадто багато, то він осідає на волокнах й впливає на те, щоб вони після висихання стали жорсткими. Для прання використовуйте лише рекомендовану кількість засобу.

Правило № 3 – не перевантажуйте пральну машинку. Якщо в барабані є вільне місце, то рушники краще виполіскуються. Занадто велика кількість речей впливає на те, щоб залишки миючого засобу залишалися на тканині.



Рушники можуть стати м'якими / Фото Pexels

Правило № 4 – прання у помірній температурі. Дуже гаряча вода здатна зруйнувати волокна й висушити тканину занадто інтенсивно, тому найкраще прати речі при температурі 30 – 40 градусів.

Правило № 5 – сушіть рушники в м’якому режимі, щоб повернути їм пухнастість. За бажання, в сушарку ще можна покласти вовняні кульки, які розпушують тканину й допомагають повітрю проникати між волокнами.

Якщо ж ви користуєтеся сушінням на вулиці, тоді їх варто добре струснути перед вивішуванням на мотузку, щоб розправити волокна. Раз на місяць рушники можна прати навіть без миючого засобу – додайте лише пів склянки оцту в барабан.

Видання City Magazine розповіло, що на пранні можна навіть й зекономити. Для більшості щоденного прання використовуйте температуру 30 градусів. Нижча температура менше нагріває воду, тож і витрати будуть меншими. Якщо ж на вашій пральній машинці є екологічні програми, то краще ними скористатися. Вони довше перуть одяг, але використовують набагато менше енергії.

Як очистити пральну машинку?